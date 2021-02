Condannati per tortura dieci agenti del carcere di San Gimignano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Avevano scelto la strada del rito abbreviato dopo essere stati accusati del pestaggio di un detenuto Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Avevano scelto la strada del rito abbreviato dopo essere stati accusati del pestaggio di un detenuto

fattoquotidiano : Condannati per tortura e lesioni aggravate dieci agenti del carcere di San Gimignano: nel 2018 pestarono un detenut… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Pakistan Il 28 gennaio l'Alta corte di Lahore ha assolto per insufficienza di prove Imran Javed e Ni… - Tg3web : Condannati per tortura e lesioni aggravate in concorso 10 agenti della polizia penitenziaria del carcere di San Gim… - AppaltiLeaks : ANAS: dopo oltre un anno i condannati sono lì dove erano. Le promesse di @DaniloToninelli di “rivoltarla come un… - inPrimisNotizie : Condannati per pestaggio di un detenuto 10 agenti di San Gimignano. Morto il camorrista Cutolo. Centinaia di miglia… -