Caso Osimhen | l’Università smentisce | «Non è lui ad aver trasmesso la variante africana»

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)Federico II ha voluto smentire le voci sulla possibile trasmissione a Napoli da parte didelladel Covid-19 In mattinata si sono susseguite voci secondo cui sarebbe stato Victora trasmettere a Napoli ladel Covid-19 che sta circolano nella città partenopea. All’Ansa, però, è arrivata la smentita delFederico II. «L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico IIcategoricamente la notizia circolata in città che sia il calciatore del Napoli Victoril professionista proveniente dall’Africa che avrebbe consentito di isolare laCovid B.1.525. Non si tratta di nessun altro calciatore della SSC Calcio ...

