Carlo Verdone | Non camminavo più per l’atroce dolore | Oggi come sta

Carlo Verdone nacque a Roma il 17 novembre del 1950. Si fa conoscere al pubblico non solo come attore, ma anche come regista e comico. Sin da giovane è un uomo di spiritoso ma soprattutto di cultura. Conseguito il diploma decise di continuare gli studi all'università della Sapienza di Roma, dove si laureò in lettere moderne con un bel 110 e lode, con una tesi chiamata "Letteratura e cinema muto italiano". Mosse i primi passi nel mondo dello spettacolo con vari spettacolo di cabaret. I suoi spettacoli avvengono tutti in teatro.

La scatola dei ricordi dell'attore, dalla famiglia ai colleghi: "I miei ragazzi si sbellicarono solo quando un elefante mi sputò in faccia al circo". Il nuovo libro 'La carezza della memoria'Un grande scatolone pieno di ricordi, foto, Polaroid, lettere piegate, agendine anni 70, un santino. Cose dimenticate e ritrovate che raccontano la strada di una vita, il suo colore.ha deciso di guardare dentro quando quel contenitore, a lungo dimenticato su uno scaffale, si è rotto fra le sue mani e quelle ritrovate emozioni sono diventate un libro: "La carezza ...Arriva in libreria per Bompiani il nuovo libro di Carlo Verdone: 'La carezza della memoria' scritto durante la pandemia ...La scatola dei ricordi dell’attore, dalla famiglia ai colleghi: "I miei ragazzi si sbellicarono solo quando un elefante mi sputò in faccia al circo". Il nuovo libro 'La carezza della memoria' ...