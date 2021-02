Baby gang picchia un 13enne a Napoli | che finisce in ospedale

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Una banda di sette ragazzini ha pestato aun coetaneo, mandandolo in. La vittima era stata minacciata nei giorni scorsi.– Storia di violenza, ai limiti della follia, quella consumatasi nel capoluogo campano. Nelle stesse ore, sempre nella città partenopea, era scoppiata una rissa tra 16enni.pesta un ragazzino Unè stato aggredito con calci e pugni da unacomposta da 7 coetanei all’uscita di scuola nel quartiere Pianura a. E’ successo lunedì scorso vicino all’Istituto Russo. I 7 hanno aggredito con calci e pugni il, utilizzando anche un tirapugni. La vittima è in osservazione all’Santobono per ...

C'è sgomento in via Partenope, dopo il caos di Carnevale e la maxi - rissa trasenza dpi. E c'è la rabbia dei ristoratori che, dopo un anno di restrizioni, Covid e rivolte di piazza, si ritrovano i clienti in fuga dai tavoli: il lungomare, da fiore all'occhiello ..., droga e degrado urbano, urge un nuovo piano di contrasto ", è il titolo dell'atto depositato dai Consiglieri di minoranza Angeli Viliam, Divan, Veronesi, Zucchelli, Luzzi, Plotegher P. G.,...Un 13enne è stato aggredito con calci e pugni da una baby gang composta da 7 coetanei all'uscita di scuola nel quartiere Pianura a Napoli. E' successo lunedì vicino all'Istituto F. Russo. I minorenni, ...Una banda di sette ragazzini ha pestato a Napoli un coetaneo, mandandolo in ospedale. La vittima era stata minacciata nei giorni scorsi.