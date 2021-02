Australian Open, Tsitsipas in semifinale: battuto Nadal (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Stefanos Tsitsipas elimina il numero 2 del mondo Rafael Nadal dopo una battaglia in cinque set e avanza alle semifinali dell’Australian Open, prima prova stagionale dello Slam. Il greco, numero 5 del seeding Australiano, si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-6 (7-4), 6-4, 7-5. Nadal conferma il poco feeling con il major Australiano, che ha vinto ‘solo’ una volta nel 2009. Tsitsipas invece continua il suo cammino e ora si giocherà un posto in finale contro il numero 4 del mondo Daniil Medvedev. Il russo ha superato l’amico e connazionale Andrey Rublev, numero 7 del seeding, con il punteggio di 7-5, 6-3, 6-2. Considerando l’exploit di Aslan Karatsev, è la terza volta nell’era Open che la Russia porta due suoi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Stefanoselimina il numero 2 del mondo Rafaeldopo una battaglia in cinque set e avanza alle semifinali dell’, prima prova stagionale dello Slam. Il greco, numero 5 del seedingo, si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-6 (7-4), 6-4, 7-5.conferma il poco feeling con il majoro, che ha vinto ‘solo’ una volta nel 2009.invece continua il suo cammino e ora si giocherà un posto in finale contro il numero 4 del mondo Daniil Medvedev. Il russo ha superato l’amico e connazionale Andrey Rublev, numero 7 del seeding, con il punteggio di 7-5, 6-3, 6-2. Considerando l’exploit di Aslan Karatsev, è la terza volta nell’erache la Russia porta due suoi ...

