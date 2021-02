ATTENZIONE | finta email con FILE DI RIMBORSO ENEL – ultimo sollecito

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)allaperdiinesistente. Cestinare e non aprire il link indicato! Ecco il testo del messaggio : si tratta di unsi dispone di unincompiuto ildi 99.32 € ancora valido fino al 17/02/2021 Questa mail vi informa che l’importo non rimane disponibilité Fare clic sul Seguente link : Accedi a MyGrazie Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano L'articolo proviene da .

infoitscienza : Postepay: attenzione alla finta e-mail che prosciuga il conto e ruba i dati - lanzillottaserg : Attenzione alla truffa della finta banca attraverso SMS e telefonate truffaldine - borsainside : Attenzione alle finte mail di #PosteItaliane: in realtà è solo una #truffa - danielaconte1 : Attenzione alla truffa della finta banca che telefona con un numero falso. La truffa parte con un SMS proveniente… - atacilpmoc : @Simona11103147 @scarl4tto @viperaincazzata Inizialmente si fingeva l’ex di Ev, poi ha rivelato in chat che lo face… -

Ultime Notizie dalla rete : ATTENZIONE finta

Tech Fanpage

... è finita di nuovo al centro dell'dei suoi coinquilini. Non solo dentro le mura di ... - ha detto dell'attrice stuzzicata dai fan - di sicuro hai vinto il guinness per la più. Ma io da ...Ho portato questa scoperta in consiglio comunale ieri, ma non ho attenuto l'che speravo ...registrando il silenzio dell'assessore Robustelli e del Sindaco che non sapevano o facevano...La polizia locale: "Spargete la voce e se notate persone sospette contattate immediatamente le forze dell'ordine" ...Il club non ha dubbi sul centrale, che sta bruciando le tappe. Ma il 19enne e il suo agente vogliono le giuste garanzie tecniche. E gli ammiratori non mancano ...