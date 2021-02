Sci alpino | tabellone Team Event Mondiali Accoppiamenti ed avversarie dell’Italia

(Di martedì 16 febbraio 2021) Idi sciin corso in Italia, a Cortina, dopo la splendida medaglia d’oro odierna di Marta Bassino, proseguono domani con il. Sorteggiato il, sono 15 le Nazionali iscritte: si parte dagli ottavi, la Svizzera, testa di serie numero 1, è già ai quarti. Alle ore 12.15 si inizierà con gli ottavi di finale. Per l’Italia, numero 3 del seeding, la prima sfida sarà contro la Finlandia, numero 15,ualmente ai quarti ci potrebbe essere l’incrocio con la Germania. Andando avanti la favorita per la sfida in semifinale è l’Austria, mentre nella parte alta delper l’approdo in finale la più attrezzata sembra essere la Svizzera.OttaviO1 1 Svizzera byeO2 8 ...

I Mondiali didi Cortina 2021 sono partiti molto prima che il cancelletto di partenza si aprisse. Organizzare il primo evento sportivo globale durante le pandemia , nonostante le porte ...In questi mesi abbiamo ascoltato tutti i rappresentanti di categoria di tutto l'arcoe anche ... sulla decisione del ministro Roberto Speranza di chiudere gli impianti dae di rinviare, ...Leggi anche: Marta Bassino, l’azzurra dello sci che sta incantando in gigante Per . (Zazoom Blog) La 24enne piemontese Marta Bassino ottiene in finale lo stesso tempo dell’austriaca Katharina ...I Mondiali di sci alpino in corso in Italia, a Cortina, dopo la splendida medaglia d'oro odierna di Marta Bassino, proseguono domani con il team event. Sorteggiato il tabellone, sono 15 le Nazionali i ...