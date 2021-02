“Resti umani nel fiume”. 49enne scomparso, dopo giorni di ricerche la scoperta dei dei vigili del fuoco (Di martedì 16 febbraio 2021) Filippo Incarbone è un camionista di 49 anni che viveva da solo a Vigevano (Pavia). L’ultima volta che è stato visto era il 27 dicembre scorso quando è andato a trovare il fratello che abita a Gambolò, sempre vicino Pavia. Il 3 gennaio ha poi inviato un messaggio di auguri per il nuovo anno alla cognata. Da quel momento di lui si sono perse le sue tracce. dopo qualche giorno i vicini di casa dell’uomo hanno chiamato i soccorsi dopo che il suo cagnolino abbaiava disperato. Hanno aperto la porta ma hanno trovato solo l’animale. Di Filippo Incarbone in casa non c’era traccia e sono subito partite le ricerche. Anche il programma televisivo di Federica Sciarelli “Chi l’ha visto?” su Raitre ha seguito il caso. (Continua dopo la foto) Qualche giorno fa sono stati fermato dai carabinieri due uomini: si tratta di Michael ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Filippo Incarbone è un camionista di 49 anni che viveva da solo a Vigevano (Pavia). L’ultima volta che è stato visto era il 27 dicembre scorso quando è andato a trovare il fratello che abita a Gambolò, sempre vicino Pavia. Il 3 gennaio ha poi inviato un messaggio di auguri per il nuovo anno alla cognata. Da quel momento di lui si sono perse le sue tracce.qualche giorno i vicini di casa dell’uomo hanno chiamato i soccorsiche il suo cagnolino abbaiava disperato. Hanno aperto la porta ma hanno trovato solo l’animale. Di Filippo Incarbone in casa non c’era traccia e sono subito partite le. Anche il programma televisivo di Federica Sciarelli “Chi l’ha visto?” su Raitre ha seguito il caso. (Continuala foto) Qualche giorno fa sono stati fermato dai carabinieri due uomini: si tratta di Michael ...

Agenzia_Ansa : Sommozzatori del vigili del fuoco hanno ritrovato resti umani nel Ticino. Sono in corso gli accertamenti per capire… - serenel14278447 : RT @Agenzia_Ansa: Sommozzatori del vigili del fuoco hanno ritrovato resti umani nel Ticino. Sono in corso gli accertamenti per capire se ap… - Notiziedi_it : Filippo Incarbone il camionista scomparso, trovati resti umani nel Ticino: potrebbero essere i suoi - MilanoSpia : Filippo Incarbone il camionista scomparso, trovati resti umani nel Ticino: potrebbero essere i suoi… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Sommozzatori del vigili del fuoco hanno ritrovato resti umani nel Ticino. Sono in corso gli accertamenti per capire se ap… -