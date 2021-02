**Rai: Cda dà via libera ad offerta per mondiali di calcio** (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) – Il Cda Rai, a quanto apprende l’Adnkronos, oggi ha dato il via libera per la presentazione di un’offerta alla Fifa per la ventiduesima edizione dei mondiali di calcio 2022 in Qatar. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) – Il Cda Rai, a quanto apprende l’Adnkronos, oggi ha dato il viaper la presentazione di un’alla Fifa per la ventiduesima edizione deidi calcio 2022 in Qatar. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

