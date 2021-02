Proteggono oppure no? Cosa sappiamo delle mascherine U-Mask finite sotto indagine per pubblicità ingannevole (Di martedì 16 febbraio 2021) È il 25 gennaio quando J., 27 anni, operatore sociale a Milano, riceve – in qualità di cliente registrato – la prima di tre mail di chiarimento da parte di U-Mask, l’azienda produttrice di mascherine al centro di un’istruttoria dell’Antitrust per pubblicità ingannevole. Nello stesso mese, la Procura di Milano aveva eseguito il sequestro di 15 campioni prodotti da U-Mask per presunte irregolarità, denunciate da una ditta concorrente, riguardo le dichiarazioni di capacità di filtraggio dei prodotti. Le mail ai clienti e la nota dell’azienda Nel primo messaggio inviato a clienti come J., l’azienda fondata da Betta Maggio con sede a Londra e Milano, e attiva dal 2009 nel settore dei sistemi di purificazione dell’aria, anticipa la messa in onda di un servizio di Striscia La Notizia «che tenderà a ... Leggi su open.online (Di martedì 16 febbraio 2021) È il 25 gennaio quando J., 27 anni, operatore sociale a Milano, riceve – in qualità di cliente registrato – la prima di tre mail di chiarimento da parte di U-, l’azienda produttrice dial centro di un’istruttoria dell’Antitrust per. Nello stesso mese, la Procura di Milano aveva eseguito il sequestro di 15 campioni prodotti da U-per presunte irregolarità, denunciate da una ditta concorrente, riguardo le dichiarazioni di capacità di filtraggio dei prodotti. Le mail ai clienti e la nota dell’azienda Nel primo messaggio inviato a clienti come J., l’azienda fondata da Betta Maggio con sede a Londra e Milano, e attiva dal 2009 nel settore dei sistemi di purificazione dell’aria, anticipa la messa in onda di un servizio di Striscia La Notizia «che tenderà a ...

AnnaMariaCastel : RT @claudeger55: @BeaLorenzin @pdnetwork Dove ricava la notizia che le varianti non sono intercettate dai vaccini? Tutti gli esperti, al mo… - truuudetective : RT @claudeger55: @BeaLorenzin @pdnetwork Dove ricava la notizia che le varianti non sono intercettate dai vaccini? Tutti gli esperti, al mo… - claudeger55 : @BeaLorenzin @pdnetwork Dove ricava la notizia che le varianti non sono intercettate dai vaccini? Tutti gli esperti… - lamente2019 : QUINDI CHIUDERE LE PISTE DA SCI,i ristoranti,OPPURE L'ITALIA,È LA DECISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE SAPENDO CHE… - Frances29460219 : @PetrisDe @robersperanza @Fornaro62 De petris voi state giocando con la vita della gente ti rammento che sono mesi… -

Ultime Notizie dalla rete : Proteggono oppure Ecco gli alimenti super economici che ci proteggono da un mare di guai

Perfetti abbinamenti potrebbero essere quelli con un po' di orzo o un po' di pane, oppure consumati ...per evitare che questo accada e poter mangiare gli alimenti super economici che ci proteggono da ...

Vaccino anti Covid: tutte le risposte alle vostre domande

...viene somministrata in quanto l'infezione è già uno stimolo a produrre gli anticorpi che proteggono ... oppure una parte di esso. Il sistema immunitario riconosce l 'intruso' e produce gli anticorpi che ...

Toscana coronavirus, bastano 25 euro per scoprire se il vaccino protegge davvero La Repubblica Firenze.it Coronavirus, le misure anti-covid nei 70 uffici postali della provincia di Trapani

Sin dal primo momento dell’emergenza sanitaria Poste Italiane si è impegnata per garantire un accesso in sicurezza per i dipendenti e i clienti dei 70 Uffici Postali della provincia di Trapani. Le dis ...

Solinas sull'estate 2021: "Per le vacanze in Sardegna servirà un certificato di vaccinazione"

“Per il territorio del nuorese e per tutta l’Isola un risultato importante: premia un modello che si conferma vincente Al momento le positività al Covid confermate, comprensive anche del dato sul trac ...

Perfetti abbinamenti potrebbero essere quelli con un po' di orzo o un po' di pane,consumati ...per evitare che questo accada e poter mangiare gli alimenti super economici che cida ......viene somministrata in quanto l'infezione è già uno stimolo a produrre gli anticorpi che...una parte di esso. Il sistema immunitario riconosce l 'intruso' e produce gli anticorpi che ...Sin dal primo momento dell’emergenza sanitaria Poste Italiane si è impegnata per garantire un accesso in sicurezza per i dipendenti e i clienti dei 70 Uffici Postali della provincia di Trapani. Le dis ...“Per il territorio del nuorese e per tutta l’Isola un risultato importante: premia un modello che si conferma vincente Al momento le positività al Covid confermate, comprensive anche del dato sul trac ...