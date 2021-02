Parolo: "Al ritiro non penso. Su Klose e Immobile…" (Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA - Leader della Lazio, anche se non gioca sempre titolare, Marco Parolo . Una colonna del club, un punto di riferimento per i giovani. E quando su un live Clubhouse, durante il programma ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA - Leader della Lazio, anche se non gioca sempre titolare, Marco. Una colonna del club, un punto di riferimento per i giovani. E quando su un live Clubhouse, durante il programma ...

sportli26181512 : Parolo: "Al ritiro non penso. Su Klose e Immobile…": Il centrocampista della #Lazio si è raccontato tra presente e…

ROMA - Leader della Lazio, anche se non gioca sempre titolare, Marco Parolo . Una colonna del club, un punto di riferimento per i giovani. E quando su un live Clubhouse, durante il programma SciabolaTalk, gli chiedono quando smetterà con il calcio, lui allontana quella ...

