Napoli, ragazzino si intrufola alla guida del treno: chieste dimissioni dirigenza EAV (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In questi giorni è spopolato sui social il video di un ragazzino che prende i comandi nella cabina di guida del treno circumvesuviana senza essere fermato da nessuno. Si richiedono quindi le dimissioni immediate di tutta la dirigenza dell'EAV che non è stata capace di fermare un atto del genere. Atto che avrebbe potuto portare disagi al treno ma non metterlo in pericolo. La cabina di guida infatti era posta sul lato posteriore del treno datp che ci sono due cabine alle due estremità. Questo il post di Umberto De Gregorio: "EAV – Il video di un ragazzo che si introduce irregolarmente, forzando la porta dalla carrozza viaggiatori, nella cabina di comando di un ...

