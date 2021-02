Lockdown totale in Italia: ecco cosa dicono gli esperti (Di martedì 16 febbraio 2021) E’ davvero possibile tornare ad un Lockdown totale in Italia, come quello dello scorso marzo 2020, oppure si continuerà con le zone gialle, arancioni e rosse? La curva dei contagi non sembra accennare a scendere. Per questo nella giornata di di ieri si è cominciato a pensare ad un ipotetico Lockdown totale. Soprattuto adesso che le varianti imperversano in buona parte delle regioni. Con l’indice Rt in risalita a 0.95 e l’istituzione di alcune zone rosse in diversi comuni Italiani, alcuni esperti chiedono che sia nuovamente istituito il Lockdown totale. Ma chi effettivamente chiede un Lockdown totale? Lockdown totale in Italia: è davvero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) E’ davvero possibile tornare ad unin, come quello dello scorso marzo 2020, oppure si continuerà con le zone gialle, arancioni e rosse? La curva dei contagi non sembra accennare a scendere. Per questo nella giornata di di ieri si è cominciato a pensare ad un ipotetico. Soprattuto adesso che le varianti imperversano in buona parte delle regioni. Con l’indice Rt in risalita a 0.95 e l’istituzione di alcune zone rosse in diversi comunini, alcunichiedono che sia nuovamente istituito il. Ma chi effettivamente chiede unin: è davvero ...

thetrueshade : Sono d’accordo con #Ricciardi, ci vuole un lockdown totale per lui e per tutti quelli come lui. Rinchiudeteli e no… - Adnkronos : Sgarbi: 'Lockdown totale? Draghi rinnovi Cts e cacci Speranza e Ricciardi' - GiovanniToti : Tutte le sante domeniche il super consulente del Ministero della Salute #Ricciardi invoca un nuovo lockdown totale.… - menokk : RT @AlienoGrigio17: Covid, #Pregliasco: “#Ricciardi ha ragione, serve un lockdown totale”. Covid, #Galli: “Un #lockdown totale è la soluzio… - SmordiRita : RT @EsercitoCrucian: Positivi #COVID in calo da un mese, 5% e maggioranza asintomatici #terapieintensive quasi ovunque sotto soglia di all… -