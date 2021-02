La principessa Latifa in un video: “Mio padre mi tiene in ostaggio” (Di martedì 16 febbraio 2021) L’appello della principessa Latifa: “Mio padre mi tiene in ostaggio. Liberatemi”. La giovane è figlia dell’emiro di Dubai Al Maktmou. ROMA – Il nuovo appello della principessa Latifa è arrivato attraverso un video pubblicato dalla Bbc e ripreso dall’Ansa. La figlia dell’emiro di Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ha affermato di essere prigioniera dello stesso madre, uno degli uomini più ricchi del pianeta. “Mi trovo in una vita e questa casa è stata trasformata in una prigione – le sue parole in uno dei filmati – tutte le finestre sono sbarrate, non le posso aprire. Fuori ci sono cinque agenti di polizia e due all’interno per controllarmi“. Chiesto l’intervento delle Nazioni Unite Per cercare di liberare la principessa ... Leggi su newsmondo (Di martedì 16 febbraio 2021) L’appello della: “Miomiin. Liberatemi”. La giovane è figlia dell’emiro di Dubai Al Maktmou. ROMA – Il nuovo appello dellaè arrivato attraverso unpubblicato dalla Bbc e ripreso dall’Ansa. La figlia dell’emiro di Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ha affermato di essere prigioniera dello stesso madre, uno degli uomini più ricchi del pianeta. “Mi trovo in una vita e questa casa è stata trasformata in una prigione – le sue parole in uno dei filmati – tutte le finestre sono sbarrate, non le posso aprire. Fuori ci sono cinque agenti di polizia e due all’interno per controllarmi“. Chiesto l’intervento delle Nazioni Unite Per cercare di liberare la...

