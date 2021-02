La Berlinale 2021 | alla scoperta di alcuni titoli

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 16 febbraio 2021) La International Jury della, guidata da Mohammad Rasulof (Iran) e composta da registe e registi vincitrici e vincitori degli Orsi d’oro degli ultimi anni, comprende Nadav Lapid (Israele), Adina Pintilie (Romania), Ildikó Enyedi (Ungheria), Gianfranco Rosi (Italia) e Jasmila Žbani? (Bosnia and Herzegovina). Dovrà scegliere il nuovo Orso d’oro tra quindici. Oggi ne conosciamoDi cosa parla Wheel Of Fortune And Fantasy? In competizione WHEEL OF FORTUNE AND FANTASY di Ry?suke Hamag. la Trama: Quando Meiko si rende conto che l’uomo di cui la sua migliore amica ha parlato di “picchiarla” è il suo ex ragazzo, con cui ha rotto un anno e mezzo fa, si chiede cosa dovrebbe fare. Episodio 2 Door Wide Open Un professore universitario sulla cinquantina vince il Premio Akutagawa. Il suo ...