Juventus | Chiellini | “Match con Napoli non ci scalfisce e per battere il Porto serve…”

(Di martedì 16 febbraio 2021) Il difensore dellaGiorgioha presentato in sala stampa la sfida di domani contro ilvalida per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League: «Arriviamo da un periodo molto positivo e la partita contro ilnon ci. Servono equilibrio, calma e saper distinguere le competizioni. In campionato mancano 16 partite più un recupero e siamo in lotta e ora iniziano i turni a eliminazione diretta della Champions: ci arriviamo con grande entusiasmo, ma anche con la consapevolezza delle difficoltà che potremo incontrare».Imparare dal passato«Ilsi difende bene, subisce pochi gol e questo può rappresentare un problema, perché sappiamo tutti quanto sia importante segnare fuori casa. Hanno forza sugli esterni e sono una squadra fisica. ...

Qualche cambio per la Juventus. La Juventus, per la gara di Champions League contro il Porto farà ... In mezzo alla difesa saranno confermati Giorgio Chiellini e Matthijs De Ligt, a completare il reparto ... così Giorgio Chiellini racconta CR7. "Domani si gioca in Portogallo, è casa sua - ha aggiunto il difensore della Juventus alla vigilia della trasferta contro il Porto - e avrà ancora più stimoli per ...