Il caso Brunetta | l’errore del Corriere e il vizio dell’informazione copia&incolla

(Di martedì 16 febbraio 2021) Il mestiere del giornalista è fatto di fonti che dovrebbero essere attendibili. Tra di loro, certamente, c’è ildella Sera che, però, lunedì 15 febbraio 2021 ha provocato un (grave) cortociruito che ha influenzato l’intero giornata giornalistica. Il quotidiano diretto da Luciano Fontana ha pubblicato, nella sua versione online, un articolo in cui venivano riportate alcune dichiarazioni di Renatosullo smart working. Parole fuori contesto, dato che risalivano al 22 giugno dello scorso anno, quando la situazione pandemica sembrava essere in netto miglioramento rispetto ai primi mesi passati tra rigide restrizioni e lockdown pressoché totali. Poi sono arrivate le scuse, nel frattempo passato dall’essere un ‘semplice’ deputato al diventare il Ministro per la Pubblica Amministrazione ...

Dopo il 'intervista' di ieri se ne torna a parlare. Fino al 30 aprile non accadrà nulla: poi le cose potrebbero ...La procedura di selezione prevede un primo screening attraverso un test a scelta multipla oppure, neldi selezioni per specialisti, si valutano le qualifiche. Successivamente, i candidati sono ...Ed è bastato che qualcuno tirasse fuori un'intervista di giugno scorso per far scoppiare un caso nel governo appena reduce dal giuramento. Renato Brunetta è tornato a capo del dicastero della Pubblica ...E così ecco un governo di Comunione e Liberazione, quasi beffardamente preannunciato nel consueto meeting di Rimini dallo stesso Mario Draghi. di Alberto Siculella. Da Rousseau a Brunetta è bastato un ...