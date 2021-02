Governo a trazione nordista Opa sui soldi del Recovery Fund La composizione dell’Esecutivo non promette bene il partito del Pil punta alla fetta più grossa degli aiuti Ue

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 16 febbraio 2021) A tenere in banco in questi giorni post formazione del nuovoe ad agitare il dibattito politico, soprattutto in casa dem, è la questione delle quote rose non rispettate, come se essere donna dovesse necessariamente equivalere ad avere un posto garantito. Le ministre scelte sono 8 su 23, vero, ma come era solito affermare il banchiere Enrico Cuccia “le azioni si pesano, non si contano” e questa massima è applicabile anchepolitica: nell’esecutivo Draghi le esponenti femminili ricoprono ruoli fondamentali: Luciana Lamorgese all’Interno e Marta CartabiaGiustizia su tutte. Al di là del mero dato numerico che talvolta, come nel caso delle solite rivendicazioni tardo femministe, può essere superficiale, la lettura sostanziale da fare semmai è sullo sbilanciamento non di genere ma di rappresentanza territoriale. E qui sia ...