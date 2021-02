Covid | variante inglese | tamponi sospetti inviati allo Spallanzani

(Di martedì 16 febbraio 2021) da Gaeta. Dall’ospedale Santa Maria Goretti di Latina è partito un furgone della Coop Service che trasportava alcunimolecolari. Verranno esaminati dalla task force dello, sono tutti riconducibili a soggetti di Gaeta potenzialmente contagiati dalladel. All’Istituto nazionale per le Malattie Infettive sono stati spediti alcuni, non positivi ma neanche negativi. In poche parole sono ancora da processare e riguardano i passeggeri di un aereo partito da Londra e atterrato a Fiumicino, sul quale viaggiava una persona poi risultata positiva alla. Avvertito dall’Istituto della Sanità, il Dipartimento di Prevenzione della Asl ha rintracciato i 16 pontini che ...

ladyonorato : Questo allarmismo con gli appelli a “misure rafforzate” per fermare la “variante inglese” sono l’ennesima prova di… - SkyTG24 : Covid, boom di contagi a Pescara: “65% dovuto a variante inglese, ricoverati anche 30enni” - Corriere : Covid: la variante inglese è anche più letale, nuova conferma - univUda : Covid-19, a Pescara il 65% dei contagi è causato dalla variante inglese - Scuole chiuse fino al 28 nel capoluogo e… - the_mindflayer : RT @Monicanpl: Da tempo ormai è allarme sulla variante inglese. Chi polemizza su lockdown e sicurezza non ha ben chiara la situazione e do… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid variante

Si studia se possa causare un maggior numero di reinfezioni in soggetti già guariti dal- 19'. Infine, labrasiliana, isolata per la prima volta nel gennaio 2021 in Brasile e in ...Read More News, Galli: 'Nuova ondata possibile' 16 Febbraio 2021 "nuova, possibile ondata nuova. Presto avremo problemi più seri in Italia". Il professor Massimo Galli, ...CASERTA - L'improvvisa accelerazione della curva dei contagi ha spinto alcuni sindaci del Casertano a chiudere le scuole, attivando la didattica a distanza, per almeno due settimane. Lo ...(ANSA) - NUORO, 16 FEB - Proprio nel momento in cui gli esperti si dividono sul lockdown totale di fronte all'avanzata della variante inglese del Covid, dalla Sardegna arriva l'appello degli ...