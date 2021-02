Covid: Eliana Michelazzo, 'per Asl io ancora positiva dopo 6 mesi, fermata anche da polizia' (2) (Di martedì 16 febbraio 2021) (Adnkronos) - ''Alle 3 di notte mentre ero in albergo -racconta ancora l'influencer- sono stata chiamata in camera ed era la polizia che mi diceva che risultavo positiva al Covid e mi chiedeva l'esito dl tampone. dopo avergli fatto vedere i due tamponi negativi loro mi hanno detto che avrebbero inserito tutto nel loro database ma, passato appena un mese, mi hanno fermato a Roma a un posto di blocco chiedendomi di nuovo l'esito del mio tampone visto che risultavo ancora positiva al Coronavirus''. "Passa ancora qualche mese e mi chiama il distretto di polizia del Gianicolo e mi chiede di portare in Questura il mio tampone per poterlo registrare -spiega la Michelazzo- Mi rilasciano un foglio e me lo fanno firmare. Esco da ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) (Adnkronos) - ''Alle 3 di notte mentre ero in albergo -raccontal'influencer- sono stata chiamata in camera ed era lache mi diceva che risultavoale mi chiedeva l'esito dl tampone.avergli fatto vedere i due tamponi negativi loro mi hanno detto che avrebbero inserito tutto nel loro database ma, passato appena un mese, mi hanno fermato a Roma a un posto di blocco chiedendomi di nuovo l'esito del mio tampone visto che risultavoal Coronavirus''. "Passaqualche mese e mi chiama il distretto didel Gianicolo e mi chiede di portare in Questura il mio tampone per poterlo registrare -spiega la- Mi rilasciano un foglio e me lo fanno firmare. Esco da ...

Eliana__x : RT @wireditalia: Attraverso il codice fiscale era possibile risalire alle informazioni personali delle persone che hanno ricevuto il vaccin… - TV7Benevento : Covid: Eliana Michelazzo, 'per Asl io ancora positiva dopo 6 mesi, fermata anche da polizia' (2)... - TV7Benevento : Covid: Eliana Michelazzo, 'per Asl io ancora positiva dopo 6 mesi, fermata anche da polizia'... - Eliana__p : #lockdown di nuovo in tendenza, non era un capriccio di #Conte, lui voleva il bene degli italiani. Ce ne renderemo… - IOdonna : Covid e smog: l’inquinamento aumenta gravità e diffusione del virus -