Covid | Alia | raccolta a domicilio sacchi rossi positivi Il modulo per registrarsi

Per soddisfare più velocemente le richieste degli utenti in quarantena, visto l'incremento di casi- 19 dell'ultima settimana,Servizi Ambientali SpA ha attivato un form , accessibile ...Per ulteriori informazioni, non solo siulla qeustioneServizi Ambientali SpA ricorda che il Call Center è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle ...Alia ha avviato la raccolta in sicurezza per gli utenti positivi al Covid. Visto l'incremento dei casi Covid-19 nell'ultima settimana Alia servizi ha predisposto un form, accessibile anche dalla home ...Alia Spa - Servizi Ambientali Covid-19: sul sito web di Alia Servizi Ambientali il nuovo form per richiedere direttamente la consegna dei sacchi rossi Una mail dedicata anche per ...