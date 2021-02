Cortina 2021 | Team Event | 15 squadre iscritte | Svizzera già qualificata ai quarti

(Di martedì 16 febbraio 2021)d’Ampezzo, 16 feb. (Adnkronos) – Sono 15 lealdei Campionati Mondiali did’Ampezzo che inizierà domani alle 12.15. A differenza del gigante parallelo odierno, domani non sono previste qualifiche. La, migliore nazione, ha di fatto già passato un turno essendoci un numero dispari dipartecipanti. Domani gli elvetici prenderanno comunque il via alla prima run, ma con la qualifica aidi finale già sicura: incontreranno la vincente tra Canada e Repubblica Ceca. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : Cortina 2021 - L'azzurra Marta Bassino ha vinto la medaglia d'oro nel gigante parallelo dei mondiali di sci di Cort… - Gazzetta_it : #Cortina 2021, gigante parallelo: #MartaBassino è d’oro! - Corriere : ??Marta Bassino vince il parallelo femminile ai Mondiali di Cortina ed è oro - giulioaustralia : Giulio in Cortina d’Ampezzo 2021 ???? - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Cortina 2021 - 'Non è finita qui, voglio l'oro nel gigante', sono le prime parole di Marta Bassino dopo il trionfo nel g… -

Roma, 16 feb 19:53 - Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha fatto i complimenti all'atleta 1º caporale maggiore Marta Bassino che ai Mondiali diha conquistato la medaglia d'oro nello slalom gigante parallelo. "Complimenti campionessa!!", ha scritto Guerini. Si tratta della prima medaglia per l'Italia ai Mondiali diLo ha detto l'azzurra Marta Bassino , vincitrice della medaglia d'oro ex aequo nel gigante parallelo femminile ai mondiali di, a Sky, sulla decisione di chiudere, causa covid, gli ...Cortina d’Ampezzo, 16 feb. (Adnkronos) – Sono 15 le squadre iscritte al team event dei Campionati Mondiali di Cortina d’Ampezzo che inizierà domani alle 12.15. A differenza del gigante parallelo odier ...Marta Bassino, atleta cuneese (di Borgo San Dalmazzo), conquista la prima medaglia per l'Italia ai Mondiali di Cortina 2021 vincendo lo slalom gigante parallelo (qui le immagini). Il Coni: 'Gioia tric ...