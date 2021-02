Chiellini: “La sconfitta col Napoli non ci scalfisce. Siamo in lotta per tutti gli obiettivi” (Di martedì 16 febbraio 2021) Chiellini in conferenza stampa sottolinea che la sconfitta col Napoli non li ha scalfiti, continuano ad essere in lotta per tutti gli obiettivi L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 16 febbraio 2021)in conferenza stampa sottolinea che lacolnon li ha scalfiti, continuano ad essere inpergliL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ZZiliani : #Pirlo si lamenta di un “rigore dubbio” che ha determinato la sconfitta, ma il rigore era netto, come netto, prima,… - pisto_gol : Nap-Juv 1:0 Con un rigore di Insigne(Chiellini su Rahmani) il Napoli vince una gara poco spettacolare, che la Juven… - Paolo18030138 : RT @mirkonicolino: #Capello sta con #Pirlo: 'La sconfitta al San Paolo è nata da una manata di #Chiellini, oggi falli così si puniscono per… - MondoNapoli : Chiellini su Napoli-Juve: 'La sconfitta di sabato non ci danneggia, adesso occhio alla Champions' -… - _SiGonfiaLaRete : #Juventus, #Chiellini: “La sconfitta di #Napoli non ci scalfisce, ora pensiamo alla Champions” -