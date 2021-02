Casalino attacca Renzi: 'I suoi metodi più cinici di quelli di Salvini' (Di martedì 16 febbraio 2021) Se prima con la Lega c'è stata una rottura anche sul piano personale, certamente con Italia viva si è creata una frattura. Sia Matteo Salvini che Matteo Renzi hanno fatto cadere il governo "per ... Leggi su globalist (Di martedì 16 febbraio 2021) Se prima con la Lega c'è stata una rottura anche sul piano personale, certamente con Italia viva si è creata una frattura. Sia Matteoche Matteohanno fatto cadere il governo "per ...

carlo1493 : @SerglocSergio La scusa per toglierci dai coglioni il conte Casalino, spaccare M5S e LeU? Per me è fonte di soddisf… - MauriziaPicci : Renzi che attacca e offende Casalino? Ma dai, è come sparare sulla croce rossa. - Tonymomi1 : @funkbit85 @fabiotitty Quando si attacca casalino per i suoi orientamenti invece è dovuto lecito e approvato? -