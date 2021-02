Cade lungo un tratto dismesso della via Mala: 78enne in ospedale (Di martedì 16 febbraio 2021) Intervento del Soccorso alpino nella mattinata di martedì (16 febbraio) per un uomo di 78 anni, caduto lungo un tratto dismesso della Via Mala. L’anziano è scivolato sul ghiaccio e si è fatto male. La centrale ha mandato sul posto i tecnici della Stazione di Schilpario, VI Delegazione Orobica del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico), sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e i volontari Anpas di Castione della Presolana. L’uomo è stato valutato e portato in ospedale. L’intervento si è concluso a mezzogiorno. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di martedì 16 febbraio 2021) Intervento del Soccorso alpino nella mattinata di martedì (16 febbraio) per un uomo di 78 anni, cadutounVia. L’anziano è scivolato sul ghiaccio e si è fatto male. La centrale ha mandato sul posto i tecniciStazione di Schilpario, VI Delegazione Orobica del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico), sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e i volontari Anpas di CastionePresolana. L’uomo è stato valutato e portato in. L’intervento si è concluso a mezzogiorno. L'articolo BergamoNews.

