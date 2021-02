Alfonso Signorini nei guai: ‘Saranno svelate cose che nessuno sa su di lui’ (Di martedì 16 febbraio 2021) Da fonti molto vicine a Salvo Veneziano sono state fatte delle rivelazioni piuttosto pesanti sul conduttore. Ecco che cosa sta succedendo Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini querela Salvo Veneziano e Stefano Bettarini In questa quinta edizione del Grande Fratello Vip è successo davvero di tutto, complice la durata inaspettata del programma. Il reality doveva concludersi nei primi giorni di dicembre, invece non è ancora terminato e la finale sarà tra 15 giorni. Ebbene, in questa edizione, oltre a numerose polemiche, ci sono state molte squalifiche e non tutti l’hanno presa bene. Ad esempio Stefano Bettarini è stato squalificato dopo appena tre giorni per aver pronunciato un’espressione toscana colorita mentre chiacchierava con i ragazzi. Per la produzione si tratta di una bestemmia, per tante persone no. L’ex calciatore ha fatto causa al programma e ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 16 febbraio 2021) Da fonti molto vicine a Salvo Veneziano sono state fatte delle rivelazioni piuttosto pesanti sul conduttore. Ecco che cosa sta succedendo Grande Fratello Vip:querela Salvo Veneziano e Stefano Bettarini In questa quinta edizione del Grande Fratello Vip è successo davvero di tutto, complice la durata inaspettata del programma. Il reality doveva concludersi nei primi giorni di dicembre, invece non è ancora terminato e la finale sarà tra 15 giorni. Ebbene, in questa edizione, oltre a numerose polemiche, ci sono state molte squalifiche e non tutti l’hanno presa bene. Ad esempio Stefano Bettarini è stato squalificato dopo appena tre giorni per aver pronunciato un’espressione toscana colorita mentre chiacchierava con i ragazzi. Per la produzione si tratta di una bestemmia, per tante persone no. L’ex calciatore ha fatto causa al programma e ...

bellezzainpizzo : RT @eliscrivecose: Alfonso Signorini percepisce uno stipendio mensile e molti di noi ancora no - orvphanblack : RT @eliscrivecose: Alfonso Signorini percepisce uno stipendio mensile e molti di noi ancora no - robot93810432 : RT @eliscrivecose: Alfonso Signorini percepisce uno stipendio mensile e molti di noi ancora no - paola_valori : @rubio_chef Dopo ciò salgo in macchina e sento una tipa che dice che i suoi idoli so' Alfonso Signorini e Pierluigi… - StrashThat : RT @eliscrivecose: Alfonso Signorini percepisce uno stipendio mensile e molti di noi ancora no -