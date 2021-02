Alexa in italiano sullo Xiaomi Mi Watch dopo l’ultimo aggiornamento (Di martedì 16 febbraio 2021) In seguito al lancio dello Xiaomi Mi Watch, smartWatch arrivato nel nostro mercato verso gli inizi del 2021, sono giunte buone novità per i clienti italiani che ne sono in possesso e che erano in attesa del supporto ad Amazon Alexa in lingua italiana. Finalmente è stato rilasciato da poco il nuovo aggiornamento software sull’orologio dal look sempre impeccabile. Si tratta di un update destinato allo Xiaomi Mi Watch che sfoggia novità interessanti sul fronte funzionalità e diversi altri miglioramenti con l’innesto della versione 1.2.52 del firmware, tra cui: il supporto alla funzione Amazon Alexa in lingua italiana (anche se non presente in tutto il territorio), due nuovi quadranti per la modalità standby e l’aggiunta della funzionalità sperimentale ... Leggi su optimagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) In seguito al lancio delloMi, smartarrivato nel nostro mercato verso gli inizi del 2021, sono giunte buone novità per i clienti italiani che ne sono in possesso e che erano in attesa del supporto ad Amazonin lingua italiana. Finalmente è stato rilasciato da poco il nuovosoftware sull’orologio dal look sempre impeccabile. Si tratta di un update destinato alloMiche sfoggia novità interessanti sul fronte funzionalità e diversi altri miglioramenti con l’innesto della versione 1.2.52 del firmware, tra cui: il supporto alla funzione Amazonin lingua italiana (anche se non presente in tutto il territorio), due nuovi quadranti per la modalità standby e l’aggiunta della funzionalità sperimentale ...

