Akebono Brake Industry - Freni | controllo qualità sotto accusa | alcuni dipendenti falsificavano i dati

(Di martedì 16 febbraio 2021) La, un'azienda giapponese produttrice di componentistica per il settore automotive tra i cui azionisti figurano la Toyota, la Isuzu e la Aisin, ha dichiarato di aver identificato circa 114 mila casi di cattiva condotta da parte dei propri. Tali episodi includono la falsificazione deideldei sistemi frenanti e dei relativi componenti. Componentistica non conforme. Per essere venduti, i pezzi devono soddisfare degli standard qualitativi che la società concorda con i propri clienti: questi ultimi includono grandi costruttori del Sol Levante, come Honda, Mitsubishi, Nissan e le stesse Toyota e Isuzu, ma anche Case occidentali come Audi, Ford, General Motors, McLaren, Volkswagen e Volvo. Delle componenti interessate, ...

Ultime Notizie dalla rete : Akebono Brake

Como Giornale

... implementando il tutto con due KERS, uno anteriore e uno posteriore, e un-by-wire in ...Springs Torsion bars Anti roll bars Front and rear Steering Hydraulically assisted Brakesmono-...... implementando il tutto con due KERS, uno anteriore e uno posteriore, e un-by-wire in ...Springs Torsion bars Anti roll bars Front and rear Steering Hydraulically assisted Brakesmono-...Lo riferisce la stessa azienda giapponese, la quale ha identificato circa 114 mila casi di cattiva condotta. Tra i clienti figurano grandi gruppi auto, ma per ora non si parla di richiami: "Non ci son ...