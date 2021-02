Ultime Notizie Roma del 15-02-2021 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 febbraio 2021)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno in apertura andiamo al commissario Ué per l’economia Paolo Gentiloni commenta sono sicuro che con il nuovo governo italiano Lavoriamo insieme soprattutto per le riforme che riguardano la burocrazia nella pubblica amministrazione i tempi della Giustizia regole della concorrenza tutti i colli di bottiglia aggiunge che negli ultimi anni hanno rallentato la crescita italiana è un’ottima notizia anche per l’Unione Europea che Mario Draghi si occuperà della gestione delle nuove refund sottolinea ancora Gentiloni con tutta la sua esperienza e la sua leadership intanto spread sotto controllo dopo la formazione del governo draghi Il commissario Ué alla guida del trasporto Europea per il rafforzamento della capacità produttiva dei vaccini fissa come obiettivo di vaccinare entro fine estate ...