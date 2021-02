Stop sci, Meloni: “Folle scelta di Draghi e Speranza” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Chi sostiene che lo sci è un’attività sacrificabile ignora che il turismo invernale è un asset economico insostituibile e non si rende conto che per tanti territori è l’unica fonte di ricchezza e occupazione. Chi vive e lavora in montagna merita rispetto, va sostenuto nell’accesso ai servizi e chiede che lo Stato sia un alleato per favorire residenzialità, combattere lo spopolamento e rilanciare l’imprenditorialità”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, dopo lo Stop allo sci fino al 5 marzo. “I commenti approssimativi, i pregiudizi e l’ironia che sto leggendo in queste ore per giustificare la Folle scelta di Draghi e Speranza di rinviare, peraltro con poche ore di preavviso, la stagione sciistica amatoriale -aggiunge la leader di Fdi- sono un ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Chi sostiene che lo sci è un’attività sacrificabile ignora che il turismo invernale è un asset economico insostituibile e non si rende conto che per tanti territori è l’unica fonte di ricchezza e occupazione. Chi vive e lavora in montagna merita rispetto, va sostenuto nell’accesso ai servizi e chiede che lo Stato sia un alleato per favorire residenzialità, combattere lo spopolamento e rilanciare l’imprenditorialità”. Lo scrive su Facebook Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, dopo loallo sci fino al 5 marzo. “I commenti approssimativi, i pregiudizi e l’ironia che sto leggendo in queste ore per giustificare ladidi rinviare, peraltro con poche ore di preavviso, la stagione sciistica amatoriale -aggiunge la leader di Fdi- sono un ...

Agenzia_Ansa : #Sci 'La Regione ci aveva assicurato l'apertura e noi abbiamo predisposto tutto, in sicurezza, per riaprire. E così… - fattoquotidiano : Piste da sci, ecco perché Speranza ha deciso lo stop in extremis con il via libera di Draghi - MediasetTgcom24 : Sci, impianti di Piana di Vigezzo aprono nonostante lo stop #pianadivigezzo - Akinato72444362 : @Agenzia_Ansa mannaggia a Conte, Speranza e il suo CTS, appena arriva Draghi cambia tutto!...ah no...aspet.. - sherpa810 : RT @MediasetTgcom24: Sci, impianti di Piana di Vigezzo aprono nonostante lo stop #pianadivigezzo -