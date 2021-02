**Scuola: Turi (Uil), ‘obiettivo è tutti in classe, ma bisogna capire come’** (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Sono convinto che l’obiettivo sia tutti in classe. Ma bisogna capire come. Le scuole vanno rese sicure con presidi sanitari, tamponi rapidi, tracciamento vero e vaccinazioni. Mi auguro che il ministro Bianchi ci convochi presto e collaboreremo a far tornare la scuola in sicurezza”. Lo ha detto Pino Turi, segretario nazionale di Uil scuola, commentando all’Adnkronos quanto dichiarato dal neo ministro dell’Istruzione sul rientro di tutti gli studenti in classe in presenza ed ha affermato: “Si parta dal vaccino al personale scolastico e ai ragazzi. Poi il tracciamento”. Turi ha quindi indicato il problema del precariato: “se non si agisce immediatamente, noi rischiamo di perdere anche il prossimo anno scolastico. Gli strumenti ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Sono convinto che l’obiettivo siain. Macome. Le scuole vanno rese sicure con presidi sanitari, tamponi rapidi, tracciamento vero e vaccinazioni. Mi auguro che il ministro Bianchi ci convochi presto e collaboreremo a far tornare la scuola in sicurezza”. Lo ha detto Pino, segretario nazionale di Uil scuola, commentando all’Adnkronos quanto dichiarato dal neo ministro dell’Istruzione sul rientro digli studenti inin presenza ed ha affermato: “Si parta dal vaccino al personale scolastico e ai ragazzi. Poi il tracciamento”.ha quindi indicato il problema del precariato: “se non si agisce immediatamente, noi rischiamo di perdere anche il prossimo anno scolastico. Gli strumenti ...

