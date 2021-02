Sci alpino oggi, Mondiali: orari, tv, programma, pettorali combinata uomini e donne (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo i rinvii della scorsa settimana, finalmente i Mondiali di sci alpino in corso in Italia, a Cortina, dopo la riformulazione del programma vedranno disputarsi oggi le due combinate alpine. Partenza fissata alle ore 09.45 con il super-G donne, poi alle ore 11.15 il super-G uomini. Alle ore 14.10 lo slalom femminile, chiusura alle ore 15.20 con lo slalom maschile. Per l’Italia saranno in gara sette atleti in tutto: quattro tra le donne Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Nadia Delago, e tre tra gli uomini Riccardo Tonetti, Christof Innerhofer e Giovanni Franzoni. Tutte le gare dei Mondiali di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1 e 2, mentre ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo i rinvii della scorsa settimana, finalmente idi sciin corso in Italia, a Cortina, dopo la riformulazione delvedranno disputarsile due combinate alpine. Partenza fissata alle ore 09.45 con il super-G, poi alle ore 11.15 il super-G. Alle ore 14.10 lo slalom femminile, chiusura alle ore 15.20 con lo slalom maschile. Per l’Italia saranno in gara sette atleti in tutto: quattro tra leMarta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Nadia Delago, e tre tra gliRiccardo Tonetti, Christof Innerhofer e Giovanni Franzoni. Tutte le gare deidi scisaranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1 e 2, mentre ...

