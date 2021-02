Rivaldo: “Non mi sorprende l’arrivo al Parma di Man. Calcio rumeno in forte crescita” (Di lunedì 15 febbraio 2021) In un'intervista ai microfoni di Betfair, l'ex attaccante Rivaldo ha parlato del trasferimento di Dennis Man al Parma e della crescita del Calcio rumeno negli ultimi anni: "Il trasferimento di Dennis Man non è una sorpresa per me. Da quando mio figlio Rivaldinho ha giocato in Romania, ho visto che molti club hanno iniziato a sviluppare molto bene i loro giocatori nelle accademie. Questo sviluppo genera successivamente i trasferimenti di tanti giovani di talento e sono sicuro che è un trend che proseguirà anche in futuro. Alcuni di loro raggiungono campionati come Italia o Spagna, e da lì possono imparare e crescere ulteriormente. Penso che tra 4-5 anni potrebbero giocare i Mondiali, palcoscenico che potrebbe farli maturare ulteriormente".caption id="attachment 1053305" align="alignnone" width="3100" ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 febbraio 2021) In un'intervista ai microfoni di Betfair, l'ex attaccanteha parlato del trasferimento di Dennis Man ale delladelnegli ultimi anni: "Il trasferimento di Dennis Man non è una sorpresa per me. Da quando mio figlio Rivaldinho ha giocato in Romania, ho visto che molti club hanno iniziato a sviluppare molto bene i loro giocatori nelle accademie. Questo sviluppo genera successivamente i trasferimenti di tanti giovani di talento e sono sicuro che è un trend che proseguirà anche in futuro. Alcuni di loro raggiungono campionati come Italia o Spagna, e da lì possono imparare e crescere ulteriormente. Penso che tra 4-5 anni potrebbero giocare i Mondiali, palcoscenico che potrebbe farli maturare ulteriormente".caption id="attachment 1053305" align="alignnone" width="3100" ...

