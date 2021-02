Renato Brunetta interviene sull’intervista “Basta smart working” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Brunetta in un Tweet precisa che l’intervista pubblicata dal Corriere della Sera risale allo scorso 22 giugno. Renato Brunetta è intervenuto per far luce sulla sua intervista inerente lo smart working. Il ministro ha dichiarato che la sua intervista pubblicata dal Corriere della Sera non è attuale, ma risalente allo scorso 22 giugno 2020. Leggi anche -> Di Battista: “immorale che ci siano Brunetta, Carfagna e Gelmini” Il tweet di Brunetta Per chiarire la situazione circa la sua intervista pubblicata dal Corriere della Sera, il ministro ha pubblicato un tweet dove si legge “Sul Corriere online è stata pubblicata inspiegabilmente una mia intervista dello scorso 22 giugno. Come doveroso riserbo, e in attesa del discorso programmatico alle Camere del ... Leggi su ck12 (Di lunedì 15 febbraio 2021)in un Tweet precisa che l’intervista pubblicata dal Corriere della Sera risale allo scorso 22 giugno.è intervenuto per far luce sulla sua intervista inerente lo. Il ministro ha dichiarato che la sua intervista pubblicata dal Corriere della Sera non è attuale, ma risalente allo scorso 22 giugno 2020. Leggi anche -> Di Battista: “immorale che ci siano, Carfagna e Gelmini” Il tweet diPer chiarire la situazione circa la sua intervista pubblicata dal Corriere della Sera, il ministro ha pubblicato un tweet dove si legge “Sul Corriere online è stata pubblicata inspiegabilmente una mia intervista dello scorso 22 giugno. Come doveroso riserbo, e in attesa del discorso programmatico alle Camere del ...

