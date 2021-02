Perché un quotidiano pubblica la lettera di un lettore che nega la pandemia e consiglia quali farmaci assumere? (Di lunedì 15 febbraio 2021) Che il giornalismo abbia una certa responsabilità in termini di infodemia, specialmente durante il lockdown dell’anno scorso, lo abbiamo già detto. Il problema si presenta ancora oggi, e se le testate nazionali hanno appeso (non in tutti i casi, non in tutti) la voglia di click al chiodo scopriamo che le testate locali hanno ancora tanto appetito per il sensazionalismo. Parliamo de La Sesia, quotidiano locale della provincia di Vercelli, che il 12 febbraio 2021 pubblica un testo dietro la scusa delle “considerazioni di un lettore” dal titolo “pandemia immaginaria, la verità viene a galla”. Sì, è successo ed ecco il link alla pagina archiviata. Nuovo Ordine Mondiale e pandemia immaginaria Vi riportiamo l’incipit: Spettabile La Sesia, pian piano, la verità sull’immaginaria pandemia del ... Leggi su bufale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Che il giornalismo abbia una certa responsabilità in termini di infodemia, specialmente durante il lockdown dell’anno scorso, lo abbiamo già detto. Il problema si presenta ancora oggi, e se le testate nazionali hanno appeso (non in tutti i casi, non in tutti) la voglia di click al chiodo scopriamo che le testate locali hanno ancora tanto appetito per il sensazionalismo. Parliamo de La Sesia,locale della provincia di Vercelli, che il 12 febbraio 2021un testo dietro la scusa delle “considerazioni di un” dal titolo “immaginaria, la verità viene a galla”. Sì, è successo ed ecco il link alla pagina archiviata. Nuovo Ordine Mondiale eimmaginaria Vi riportiamo l’incipit: Spettabile La Sesia, pian piano, la verità sull’immaginariadel ...

