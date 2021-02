Neve sul Vesuvio, il vulcano imbiancato visto dal sito archeologico: le immagini suggestive – Video (Di lunedì 15 febbraio 2021) Le temperature rigide e l’assenza di pioggia su Napoli hanno consentito che si formasse uno stato nevoso visibile sulle pendici del Vesuvio. Secondo la Protezione civile il termometro andrà sotto gli 0° gradi nelle prossime ore. Nelle aree interne della Campania, soprattutto in provincia di Avellino e BeNevento, ha iniziato a nevicare con insistenza creando qualche disagio per la circolazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Le temperature rigide e l’assenza di pioggia su Napoli hanno consentito che si formasse uno stato nevoso visibile sulle pendici del. Secondo la Protezione civile il termometro andrà sotto gli 0° gradi nelle prossime ore. Nelle aree interne della Campania, soprattutto in provincia di Avellino e Bento, ha iniziato a nevicare con insistenza creando qualche disagio per la circolazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

