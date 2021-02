Milano, allarme buche: in una settimana rattoppati 751 'crateri' (Di lunedì 15 febbraio 2021) Asfalto che si sgretola. Avvallamenti dove le ruote dei bus scavano ogni giorno. Voragini a ridosso delle rotaie del tram. Pavè che salta via. Le strade di Milano pagano dazio al maltempo dell'inverno. Leggi su leggo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Asfalto che si sgretola. Avvallamenti dove le ruote dei bus scavano ogni giorno. Voragini a ridosso delle rotaie del tram. Pavè che salta via. Le strade dipagano dazio al maltempo dell'inverno.

wireditalia : Finora potrebbero essere circa 4mila le varianti del virus in tutto il mondo. La mutazione individuata dalla Statal… - Rainbow_Uapa : RT @ScrittureRai: @annapaolaconcia @tfabiani2 Qualcuno deve pur suonare l’allarme. Perché siamo da capo. - ScrittureRai : @annapaolaconcia @tfabiani2 Qualcuno deve pur suonare l’allarme. Perché siamo da capo. - ArdiaAlessandro : @asrsupporter Un solo grido un solo allarme Milano in fiamme Milanesi tutti appesi eh - MilanoSpia : Barona, allarme per un focolaio: «Positive 8 educatrici dell’asilo» -