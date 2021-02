Martina Franca | discariche abusive e rifiuti illeciti | 10 denunce e 27mila euro di multe

LaGazzettaWeb : Martina Franca (Ta), discariche abusive e rifiuti illeciti: 10 denunce e 27mila euro di multe - RTMManduria : Martina Franca: 10 denunce e sanzioni per 27 mila € per smaltimento illecito rifiuti - Oltreilfatto : Martina Franca: sequestrata discarica abusiva - madrediluce : Messaggio della Madonna di Martina Franca “Madre di Luce dei Bambini mai Nati” del 5 aprile 2019 Figli miei, in qu… - NoiNotizie : Smaltimento illecito di rifiuti e altre ipotesi di reato: Martina Franca, dieci denunciati -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Franca

La Gazzetta del Mezzogiorno

(Ta) i carabinieri forestali hanno denunciato dieci persone per realizzazione e gestione di discarica abusiva e smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi e non. Elevate ...: I Carabinieri Forestali hanno denunciato dieci persone per i reati di realizzazione e gestione di discarica abusiva e smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi e non, elevate ...In tale area, i proprietari avevano effettuato un accumulo di rifiuti speciali pericolosi e non, di varia natura, tra cui veicoli e moto in stato di abbandono, frigoriferi, ferro, plastica, vetro, gen ...Martina Franca: I Carabinieri Forestali hanno denunciato dieci persone per i reati di realizzazione e gestione di discarica abusiva e ...