LIVE Sci alpino, Combinata Mondiali in DIRETTA: Brignone, serve l’impresa in slalom per il primo podio azzurro (Di lunedì 15 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Combinata MASCHILE ALLE 11.15 E 15.20 14.01: Il tracciatore della seconda manche, lo slalom, è l’allenatore della nazionale canadese Manuel Gamper 13.58: Ci sono anche Irene Curtoni, seconda in SuperG ma non competitiva in speciale, e Marta Bassino, che ha sbagliato in SuperG, al via dello slalom ma con poche possibilità di centrare un risultato di prestigio assoluto 13.54: E’ durissima per Federica Brignone che, lo ricordiamo, non è unoa specialista dello slalom, fronteggiare l’assalto di tre specialiste come Shiffrin (terza a 6 centesimi), Gisin (quinta a 32 centesimi) e Vlhova (settima a 47 centesimi). Nella lotta per le medaglie potrebbe inserirsi anche Holdener che è ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE ALLE 11.15 E 15.20 14.01: Il tracciatore della seconda manche, lo, è l’allenatore della nazionale canadese Manuel Gamper 13.58: Ci sono anche Irene Curtoni, seconda in SuperG ma non competitiva in speciale, e Marta Bassino, che ha sbagliato in SuperG, al via delloma con poche possibilità di centrare un risultato di prestigio assoluto 13.54: E’ durissima per Federicache, lo ricordiamo, non è unoa specialista dello, fronteggiare l’assalto di tre specialiste come Shiffrin (terza a 6 centesimi), Gisin (quinta a 32 centesimi) e Vlhova (settima a 47 centesimi). Nella lotta per le medaglie potrebbe inserirsi anche Holdener che è ...

