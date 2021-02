L'Europa applaude Draghi, 'la sua esperienza è una risorsa straordinaria' (Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA - Non solo il governo di Mario Draghi gode alla partenza di una maggioranza politica amplissima, ma anche di un'apertura di credito pressoch unanime da parte dei maggiori leader europei e dei ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA - Non solo il governo di Mariogode alla partenza di una maggioranza politica amplissima, ma anche di un'apertura di credito pressoch unanime da parte dei maggiori leader europei e dei ...

ansaeuropa : ???? ???? L’impegno a lavorare insieme agli altri leader per un’#Europa ambiziosa, che punti su una ripresa comune, è u… - fenice_risorta : X incominciare?????? - raelisewin : RT @ansaeuropa: ???? ???? L’impegno a lavorare insieme agli altri leader per un’#Europa ambiziosa, che punti su una ripresa comune, è una prior… - GabriellaMan : RT @ansaeuropa: ???? ???? L’impegno a lavorare insieme agli altri leader per un’#Europa ambiziosa, che punti su una ripresa comune, è una prior… - EUDataNewsHub : RT @ansaeuropa: ???? ???? L’impegno a lavorare insieme agli altri leader per un’#Europa ambiziosa, che punti su una ripresa comune, è una prior… -