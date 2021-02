Le fosse comuniste dell'orrore: qui la gente spariva nel nulla (Di lunedì 15 febbraio 2021) Andrea Lombardi Nelle foibe non finirono sono gli italiani, ma anche migliaia di dissidenti. Come spieghiamo in questo articolo Come noto, negli ultimi anni la Memoria della tragedia della Foibe è sotto attacco da un numero crescente della sinistra giustificazionista o revisionista, nel solco inaugurato più di venti anni fa dalle note Alessandra Kersevan e Claudia Cernigoi. La differenza è che se queste ultime avevano un pubblico ristretto a poche centinaia di visitatori sui loro siti web e ben scarsi lettori dei loro pamphlet autoprodotti e qualche decina di spettatori alle loro conferenze presso la sinistra radicale, ora le loro tematiche si stanno facendo strada verso parti sempre più rilevanti del grande pubblico, sino ad approdare alle porte dell’editoria di massa e della politica ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Andrea Lombardi Nelle foibe non finirono sono gli italiani, ma anche migliaia di dissidenti. Come spieghiamo in questo articolo Come noto, negli ultimi anni la Memoriaa tragediaa Foibe è sotto attacco da un numero crescentea sinistra giustificazionista o revisionista, nel solco inaugurato più di venti anni fa dalle note Alessandra Kersevan e Claudia Cernigoi. La differenza è che se queste ultime avevano un pubblico ristretto a poche centinaia di visitatori sui loro siti web e ben scarsi lettori dei loro pamphlet autoprodotti e qualche decina di spettatori alle loro conferenze presso la sinistra radicale, ora le loro tematiche si stanno facendo strada verso parti sempre più rilevanti del grande pubblico, sino ad approdare alle porte’editoria di massa ea politica ...

EntropyPills : @LordPist65 @masaccio_ Io purtroppo in quegli anni ero molto piccolo o non ero nato, quindi non saprei dove cercare… -