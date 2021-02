Juventus | piove sul bagnato | l’infortunio di Cuadrado è preoccupante

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Non solo la sconfitta contro il Napoli, ladeve fare i conti anche con l’infermeria. In particolar modo infortunio anche per, il colombiano sarà costretto a saltare le prossime partite tra Champions League e campionato. I bianconeri sono reduci dal brutto ko contro la squadra di Gennaro Gattuso, 1-0 il risultato finale con la rete messa a segno da Insigne su calcio di rigore. La situazione di classifica è peggiorata, adesso è l’Inter la principale candidata alla vittoria finale. La compagine di Andrea Pirlo si prepara per la partita contro di Champions League contro il Porto con l’obiettivo di provare ad ipotecare la qualificazione.diFoto Elisabetta Baracchi / AnsaLanon potrà contare sulle prestazioni di ...

sul bagnato per il Calcio Napoli! Formazioni: Napoli (4 - 2 - 3 - 1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui, Bakayoko, Zielinski, Politano, Insigne, Lozano, Osimhen.(4 - ...Di seguito le informazioni ufficiali di Napoli -: Il portiere del Napoli David Ospina ha ...sul bagnato in casa Napoli e Gattuso ha ora una nuova gatta da pelare. Un appuntamento, ...INFORTUNIO CUADRADO – Piove sul bagnato in casa Juventus. Dopo la sconfitta contro il Napoli iniziano ad arrivare notizie poco confortanti per Pirlo, soprattutto dall’infermeria. Infatti, dopo Ramsey ...Su di lui continuano a circolare rumors sulla Juventus, ma attenzione soprattutto al PSG, accostato al centrale ormai da mesi Nonostante ciò, la Juventus resta alla finestra per Sergio Ramos. LEGGI AN ...