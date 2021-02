Ilva di Taranto, Mittal avverte: "Con stop alla produzione rischio danni" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non fermare la produzione perché in gioco non è solo lo stabilimento di Taranto ma il futuro della siderurgia in Italia. E’ il grido d’allarme lanciato sia da Confindustria che da Federacciai dopo la sentenza del Tar di Lecce che intima ad ArcelorMittal lo spegnimento dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto nel rispetto dell’ordinanza sulle emissioni del sindaco Rinaldo Melucci. La fermata forzata degli impianti, sottolineano fonti legali vicine al dossier ArcelorMittal, “senza la disponibilità di una stazione di miscelazione azoto e metano, non permetterebbe la tenuta in riscaldo dei forni e ne conseguirebbe il loro crollo e quindi la distruzione dell’asset aziendale di proprietà di Ilva in Amministrazione Straordinaria”. Le stesse fonti evidenziano “rischi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non fermare laperché in gioco non è solo lo stabilimento dima il futuro della siderurgia in Italia. E’ il grido d’rme lanciato sia da Confindustria che da Federacciai dopo la sentenza del Tar di Lecce che intima ad Arcelorlo spegnimento dell’area a caldo dello stabilimento dinel rispetto dell’ordinanza sulle emissioni del sindaco Rinaldo Melucci. La fermata forzata degli impianti, sottolineano fonti legali vicine al dossier Arcelor, “senza la disponibilità di una stazione di miscelazione azoto e metano, non permetterebbe la tenuta in riscaldo dei forni e ne conseguirebbe il loro crollo e quindi la distruzione dell’asset aziendale di proprietà diin Amministrazione Straordinaria”. Le stesse fonti evidenziano “rischi ...

Agenzia_Ansa : #ExIlva, appello di Confindustria: 'Non chiudere l'area a caldo'. Una nuova sentenza del Tar di Lecce impone di fer… - Agenzia_Italia : Processo Ilva alla stretta finale con la requisitoria dei pubblici ministeri - sciolti_cani : RT @akkursio: In Italia potremmo parlare di transizione ecologica quando non ci saranno più i fumi nocivi dell'#ILVA di #Taranto - akkursio : In Italia potremmo parlare di transizione ecologica quando non ci saranno più i fumi nocivi dell'#ILVA di #Taranto - LiaColombo1 : RT @dukana2: Fabbrica assassina #Ilva #ArcelorMittal??il #Tar ordina lo stop agli impianti: 'Pericolo urgente per la salute dei cittadini'… -