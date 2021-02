Highlights e gol Bayern Monaco-Arminia Bielefeld 3-3 | Bundesliga 2020 2021 VIDEO

(Di martedì 16 febbraio 2021) Glie i gol di3-3, match valido per la ventunesima giornata di. Gli ospiti passano in vantaggio al 9? con la rete di Vlap e raddoppiano al 37? con Pieper. Nella ripresa Lewandowski accorcia le distanze, ma gli ospiti recuperano il doppio vantaggio con il gol di Gebauer. Tolisso e Davies completano la rimonta con il definitivo 3-3. SportFace.

SkySport : Chelsea-Newcastle 2-0: gol e highlights. Tuchel vince ancora, è 4° pari al West Ham - statodelsud : Verona-Parma 2-1: video, gol e highlights della partita di Serie A - Pino__Merola : Verona-Parma 2-1: video, gol e highlights della partita di Serie A - Fprime86 : RT @SkyTG24: Verona-Parma 2-1: video, gol e highlights della partita di Serie A - infoitsport : Verona-Parma 2-1: video, gol e highlights della partita di Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

È sempre nono posto per la squadra di Juric, e strada sempre più in salita per il Parma che, con il match di Verona, ha subito almeno duein sedici partite nella A attuale: nessuna squadra dei ...Il peggiore Bouna SARR - Fuori posizione nei duedell Arminia del primo tempo: pessima prova Mondiale per club al Bayern: guarda gliFIFA Club World Cup Pavard affonda il Tigres, ...Gli highlights e i gol di Bayern Monaco-Arminia Bielefeld 3-3, match valido per la ventunesima giornata di Bundesliga 2020/2021 (VIDEO) ...Video Inter Lazio, risultato e highlights in diretta della partita che chiude la 22^ giornata di Serie A INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Peri ...