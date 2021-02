Governo | Mattarella soddisfatto Ora dipende dall’autonomia di Draghi

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 16 febbraio 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio, ha fatto quanto doveva. Dopo il giuramento dell'opinione pubblica pensava che tutto fosse risolto. I partiti (da una parte all'altra dell'emisfero politico) tutti in accordo fra loro. Ma non è così. Le istanze di ognuno sono assolute, non concedono molti spazi agli avversari di ieri ma alleati di oggi. Gli schieramenti politici ritengono che ciò che non sia stato(ma comunque accettato) nel primo passaggio al Quirinale, con il formale giuramento dei ministri, possa essere emendato dalla nomina dei sottosegretari. Un passaggio che i partiti vedono come la possibilità, dopo le nomine "tecniche" e comunque autonome di, di riportare la loro significativa presenza al.Di fronte a questo dibattito, ...