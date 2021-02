Gazzetta: Una vittoria non basta, il Napoli e Insigne devono continuare a convincere (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il rigore messo a segno contro la Juve e il 100esimo gol con la maglia del Napoli potrebbero essere il punto di svolta per Lorenzo Insigne a Napoli che non riesce a trovare continuità nei risultati e nelle prestazioni, scrive la Gazzetta dello Sport. Finora il rendimento di Insigne è stato al di sotto del suo standard abituale. Spesso è stato poco reattivo, tanto da meritarsi il giudizio negativo della critica. Il suo talento è stato messo fortemente in discussione Ma Lorenzo ha goduto di un sostenitore di eccezione, il tecnico, Rino Gattuso, che non ha mai smesso di dargli fiducia, ma una vittoria non basta, il Napoli e il suo capitano devono continuare per questa strada Per dare consistenza all’eventuale svolta, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il rigore messo a segno contro la Juve e il 100esimo gol con la maglia delpotrebbero essere il punto di svolta per Lorenzoche non riesce a trovare continuità nei risultati e nelle prestazioni, scrive ladello Sport. Finora il rendimento diè stato al di sotto del suo standard abituale. Spesso è stato poco reattivo, tanto da meritarsi il giudizio negativo della critica. Il suo talento è stato messo fortemente in discussione Ma Lorenzo ha goduto di un sostenitore di eccezione, il tecnico, Rino Gattuso, che non ha mai smesso di dargli fiducia, ma unanon, ile il suo capitanoper questa strada Per dare consistenza all’eventuale svolta, ...

Gazzetta_it : #Sci Riapertura #impianti: arriva lo stop del ministro #Speranza. Le regioni: 'Una mazzata' #coronavirus - Gazzetta_it : #inter, i like di #Icardi agli juventini una #beffa per i tifosi nerazzurri - napolista : Gazzetta: Una vittoria non basta, il #Napoli e #Insigne devono continuare a convincere Per dare consistenza all’ev… - Klasho7 : @Gazzetta_it Dopo aver visto nelle ultime partite l'@acmilan giocare come una provinciale, l'@inter lo vince facile… - infoitsport : Gazzetta: Due società puntano Italiano, una di queste è la Fiorentina -