Covid, Zaia: 'Per sci non bastano i ristori, vanno pagati i danni' (Di lunedì 15 febbraio 2021) commenta Dopo il nuovo blocco dell'ultimo minuto all'apertura degli impianti sciistici, il presidente del Veneto Luca Zaia chiede interventi importanti. 'Ora non si può più parlare soltanto di ristori ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 15 febbraio 2021) commenta Dopo il nuovo blocco dell'ultimo minuto all'apertura degli impianti sciistici, il presidente del Veneto Lucachiede interventi importanti. 'Ora non si può più parlare soltanto di...

MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: 'Per sci non bastano i ristori, vanno pagati i danni' #lucazaia - Agenzia_Italia : Lo sci non riapre e ora Zaia chiede indennizzi per gli operatori - Diego_Bruno80 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Zaia: 'Per sci non bastano i ristori, vanno pagati i danni' #lucazaia - PalladeAtena : RT @MediasetTgcom24: Covid, Zaia: 'Per sci non bastano i ristori, vanno pagati i danni' #lucazaia - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Covid, Zaia: 'Per sci non bastano i ristori, vanno pagati i danni' #lucazaia -