Coronavirus 15 febbraio: positivi sotto quota 400mila (Di lunedì 15 febbraio 2021) Emergenza Coronavirus oggi 15 febbraio in Italia: positivi sotto quota 400mila, i dati aggiornati e la situazione in tempo reale. Ancora ore drammatiche per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus nel nostro Paese: da un lato tocca fare i conti con le notizie non rassicuranti che derivano dall'evoluzione delle varianti e dal loro ingresso in Italia, dall'altro L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

