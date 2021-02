Clarice: dal 9 aprile su Rai 2 la serie sequel de Il Silenzio Degli Innocenti (Di lunedì 15 febbraio 2021) Clarice - CBS A trent’anni dall’uscita nelle sale, Rai 2 si aggiudica il sequel de Il Silenzio Degli Innocenti. Da venerdì 9 aprile andrà in onda sulla seconda rete della tv di Stato la prima stagione di Clarice, la serie tv ispirata all’iconico film del 1991 con protagonisti Jodie Foster ed Anthony Hopkins. Come il titolo stesso della produzione suggerisce, la storia sarà completamente incentrata su Clarice Starling, l’agente speciale dell’FBI antagonista del serial killer cannibale Hannibal Lecter. Ad interpretare la donna, stavolta, ci sarà l’attrice australiana Rebecca Breeds. La serie, che ha debuttato su CBS lo scorso 11 febbraio, è ambientata nel 1993, ovvero circa un anno dopo i fatti raccontati ne Il ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 15 febbraio 2021)- CBS A trent’anni dall’uscita nelle sale, Rai 2 si aggiudica ilde Il. Da venerdì 9andrà in onda sulla seconda rete della tv di Stato la prima stagione di, latv ispirata all’iconico film del 1991 con protagonisti Jodie Foster ed Anthony Hopkins. Come il titolo stesso della produzione suggerisce, la storia sarà completamente incentrata suStarling, l’agente speciale dell’FBI antagonista del serial killer cannibale Hannibal Lecter. Ad interpretare la donna, stavolta, ci sarà l’attrice australiana Rebecca Breeds. La, che ha debuttato su CBS lo scorso 11 febbraio, è ambientata nel 1993, ovvero circa un anno dopo i fatti raccontati ne Il ...

