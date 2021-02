Australian Open 2021: Medvedev e Rublev approdano ai quarti di finale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Daniil Medvedev ed Andrey Rublev approdano ai quarti di finale dell’Australian Open 2021. I due protagonisti del trionfo russo nella recente ATP Cup non tradiscono nei rispettivi match di ottavi di finale e si garantiscono il derby che varrà l’accesso alla semifinale del primo slam stagionale. Il primo a scendere in campo è stato Medvedev che ha avuto vita facile contro Mackenzie Mcdonald al quale ha rifilato un sonoro 6-4 6-2 6-3. Netta anche l’affermazione di Rublev che contro Casper Ruud necessità di soli due set vinti 6-3 7-6 prima che il norvegese si ritiri. Nella parte bassa del tabellone sarà dunque Medvedev-Rublev per un posto in ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) Daniiled Andreyaididell’. I due protagonisti del trionfo russo nella recente ATP Cup non tradiscono nei rispettivi match di ottavi die si garantiscono il derby che varrà l’accesso alla semidel primo slam stagionale. Il primo a scendere in campo è statoche ha avuto vita facile contro Mackenzie Mcdonald al quale ha rifilato un sonoro 6-4 6-2 6-3. Netta anche l’affermazione diche contro Casper Ruud necessità di soli due set vinti 6-3 7-6 prima che il norvegese si ritiri. Nella parte bassa del tabellone sarà dunqueper un posto in ...

ItaliaTeam_it : ?? Agli ottavi degli Australian Open! ???? Matteo Berrettini e Fabio Fognini battono in tre set rispettivamente Karen… - zazoomblog : LIVE – Fognini-Nadal 3-6 4-4 Australian Open 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Fognini-Nadal #Australian #2021: - tenisnewsbrasil : Nadal marca 6/4 e abre 2 sets a 0 contra Fognini no #AusOpen - TennisWorldit : Escude: 'Roger Federer ha espresso un tennis irreale agli Australian Open 2017' - VanillaSkippy : RT @TennisWorldit: Australian Open, Day 8: Fognini-Nadal verso l'alba, chiude il programma Berrettini -